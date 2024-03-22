Суспільство

Окупанти продовжать обстріл критично важливих об’єктів України – британська розвідка

22 Березня 2024 12:24
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розвідка британії
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російська армія, вірогідно, продовжить по критично важливих об’єктах України.

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Припускається, що пауза ударів по Києву в понад 40 днів свідчить про проблеми управління та планування. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет. Також це могла ускладнити удосконалена робота української ППО.

﻿﻿Росія майже напевно продовжить удари по критично важливих місцях, якщо це дозволять літаки, екіпаж та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд і населення за допомогою своїх ударних можливостей”, – припускають розвідники.

На їхню думку, це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі й гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт.


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