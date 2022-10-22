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Окупанти почали скидати воду з Каховського водосховища

22 Жовтня 2022 14:59
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херсон

Гауляйтер Нової Каховки Херсонщини Володимир Леонтьєв заявив, що окупанти почали скидати воду вниз за течією Дніпра з Каховського водосховища.

Про це повідомляє УП з посиланням на російські видалння.

“ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи на жоден день із 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою”.

За словами представника окупантів, “рівень води нижче за течією зріс, відкриті всі шандори (затвори), відбувається попереднє скидання води зараз”.


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