Суспільство

Окупанти обстріляли припортову інфраструктуру Подунавʼя

7 Грудня 2023 09:42
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одеса, обстріл

У ніч на 7 грудня російські війська атакували Одеську область ударними дронами, поцілили в припортову інфраструктуру Подунавʼя – пошкодили склад, елеватор, вантажівки, вбили одного з водіїв.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, Сили оборони півдня України, Одеська обласна прокуратура

Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість “шахедів”, проте, на жаль, є влучання.

Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС”.

Сили оборони півдня України повідомили, що, спрямувавши дрони на припортову інфраструктуру Подунав’я, росіяни знов використовували особливості ландшафту та близькість державного кордону.

Сили протиповітряної оборони знищили 11 БпЛА “Shahed-131/136”, однак є влучання в припортову інфраструктуру.

Внаслідок атаки загинув 56-річний водій вантажного автомобіля, повідомила Одеська обласна прокуратура.


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