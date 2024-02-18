Кримінал

Окупанти обстріляли Борову – пошкоджені або зруйновані виключно цивільні обʼєкти Прокурори та слідчі поліції у Боровій документують воєнні злочини збройних сил рф / Фото Харківська облпрокуратура Сьогодні близько 11:00 російські війська обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області. Як повідомили в обласній прокуратурі, пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: будівлі дитячих садків, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватні житлові будинки, терапевтичне відділення центральної лікарні та адміністративні будівлі. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



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