Окупанти намагались прорвати кордон на Харківщині

Російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

ЗСУ тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку”.

За даними проєкту Deep State, активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА.

Крім того бої йдуть в прикордонні Харківської області.

Противник пробує заходити в низці населених пунктів вздовж кордону. Зазначається, що наявних ресурсів, які задіяв ворог на даний момент, не вистачить для глибокого просування.

“Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо скільки основних сил він готовий задіяти для даного маневру…

В інформаційному полі подібні дії з боку ворога очікувалися. Ще більше на них чекали підрозділи Сил оборони, які безпосередньо тримають позиції вздовж кордону. Зараз все в їхніх руках, і вони докладають максимальних зусиль у відбитті чергових наступальних дій московитів. Задача всього суспільства — не панікувати, а допомагати нашим бійцям на передовій. Цивільному населенню в прикордонних районах не ловити гав, а прислухатися до закликів від місцевої влади, зокрема, щодо евакуації”.