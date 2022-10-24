Окупанти готуються завдати поразки українським військам під Херсоном – Буданов

Заяви росіян про евакуацію та виведення військ з Херсона – інформаційна операція зі створення помилкового враження, що у них на даній ділянці “все пропало”, заявив голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Насправді ж, за його даними, йде активне нарощування військ з метою завдати поразки нашим силам, перебуваючи при цьому в обороні.

“У багатьох аспектах це інформаційна операція та маніпуляція. Є деякі факти. Наприклад, виводять “Промзв’язокбанк”, інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх, хто не ходить, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, тобто створюють ілюзію того, що все пропало, а навпаки, навпаки, заводять туди нові військові підрозділи і готують вулиці міста до оборони”, – повідомив Буданов УП.