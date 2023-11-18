Політика

Окупанти хочуть відібрати готель Софії Ротару у Ялті

18 Листопада 2023 15:58
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окупація, крим

У Криму можуть «націоналізувати» готель співачки Софії Ротару. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на главу російського парламенту Криму Володимира Константинова.

Як пише «МК у Криму», Костянтинов заявив, що готель Ротару Villa Sofia в окупованій Ялті може бути націоналізований, оскільки «вона не зробила нічого хорошого для мешканців півострова». Крім того, як заявив Костянтинов, готель у Криму «не зробив Ротару кримчанкою».

Сама Софія Ротару не коментувала заяви Константинова.

У квітні цього року громадська організація «Ветерани Росії» звернулася до Генпрокуратури та Слідчого комітету РФ з проханням позбавити співачку Софію Ротару нерухомості у Москві та Криму. Приводом для конфіскації майна Ротару у Росії в організації називали антивоєнну позицію співачки. Після початку повномасштабної російської агресії Софія Ротару виступила з антивоєнним зверненням у своєму інстаграмі, а у серпні минулого року закликала своїх передплатників жертвувати гроші фонду, який допомагає дружинам та дітям військовослужбовців України.


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