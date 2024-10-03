Окупанти атакували зупинку громадського транспорту у Купʼянську: є поранені, серед них підліток

3 жовтня армія рф атакувала зупинку громадського транспорту у Купʼянську, в результаті чого було поранено чоловіка та 16-річну дівчину.

Про це інформує поліція Харківської області.

Зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди, окупанти атакували дроном о 15:00. Внаслідок удару зазнали поранень 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталили з осколковими пораненнями.

“На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.