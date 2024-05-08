Окупанти атакували три ТЕС: є руйнування − ДТЕК

В ніч на 8 травня ворог атакував три теплоелектростанції ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

“Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки”.

Зазначається, що це вже п’ятий масований обстріл енергетичних об’єктів компанії за останні півтора місяці.

Окупанти атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

“З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинули”, − повідомили у ДТЕК.