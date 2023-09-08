Окупанти атакували Суми: постраждало двоє людей

Російські війська вранці 8 вересня атакували приватний сектор міста Суми ракетою. Відомо про постраждалих та руйнування.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Ракета влучила у приватні будинки в районі Козацького проспекту, зазначив міський голова Олександр Лисенко. Унаслідок цього зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще понад 20 осель та 8 транспортних засобів зазнали пошкоджень. Рятувальники згасили пожежу на значній площі.
З-під завалів надзвичайники врятували двох літніх людей — чоловіка та жінку.