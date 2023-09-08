Кримінал

Окупанти атакували Суми: постраждало двоє людей

8 Вересня 2023 09:38
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дснс, ракетний удар

Російські війська вранці 8 вересня атакували приватний сектор міста Суми ракетою. Відомо про постраждалих та руйнування.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ракета влучила у приватні будинки в районі Козацького проспекту, зазначив міський голова Олександр Лисенко. Унаслідок цього зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще понад 20 осель та 8 транспортних засобів зазнали пошкоджень. Рятувальники згасили пожежу на значній площі.

З-під завалів надзвичайники врятували двох літніх людей — чоловіка та жінку.


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