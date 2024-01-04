Окупанти атакували Курахове на Донеччині, зруйнувані школа і дитсадок – ОВА

Окупанти вдарили ракетами по центру Курахового, зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав’ярню.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

“Центр Курахового — під ракетним ударом.

Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав’ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки”.

Філашкін уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Він додав, що встановлюються “всі обставини та наслідки удару”.