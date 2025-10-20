        Суспільство

        Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами та БпЛА: 16 поранених, четверо – у важкому стані

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 19:23
        читать на русском →
        Пошкоджений будинок у Нікопольському районі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пошкоджений будинок у Нікопольському районі / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Сьогодні, 20 жовтня, російська армія кілька разів атакувала Павлоградський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів у Павлограді поранені 16 людей.

        Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

        З 16 поранених внаслідок обстрілів у Павлограді – 15 госпіталізовані. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

        Реклама
        Реклама

        Зафіксовано влучання БпЛА й у Вербківській громаді, внаслідок чого сталася пожежа.

        По Нікопольському району російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучила по самому Нікополю, а також по Покровській та Мирівській громадах.

        Пошкоджено агрофірму, багатоповерхівку, два приватні будинки та дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач.

        Наслідки обстрілів Нікопольського району / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини