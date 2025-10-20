Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами та БпЛА: 16 поранених, четверо – у важкому стані

Сьогодні, 20 жовтня, російська армія кілька разів атакувала Павлоградський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів у Павлограді поранені 16 людей.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

З 16 поранених внаслідок обстрілів у Павлограді – 15 госпіталізовані. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

Зафіксовано влучання БпЛА й у Вербківській громаді, внаслідок чого сталася пожежа.

По Нікопольському району російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучила по самому Нікополю, а також по Покровській та Мирівській громадах.

Пошкоджено агрофірму, багатоповерхівку, два приватні будинки та дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач.