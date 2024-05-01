Суспільство

Окупанти атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є жертви

1 Травня 2024 11:30
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харків
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти вранці 1 травня вдарили керованими авіабомбами приватний будинок та автівку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще двох поранено.

“Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці”, – написав він.

“Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років”, – додав чиновник.


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