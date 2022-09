Оголошенням мобілізації Путін визнав провал в Україні

Оголошена Володимиром Путіним часткова мобілізація – це фактичне визнання провалу його вторгнення в Україну, вважають у Лондоні.

Як заявили в офісі прем’єр-міністра Великобританії, Британія продовжить допомагати Україні у боротьбі за збереження суверенітету,.

“Великобританія та наші міжнародні партнери єдині в засудженні неправомірних дій російського уряду”, – йдеться у заяві Офісу.

Між тим голова Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що підтримка України з боку Євросоюзу залишається незмінною, незважаючи на заяви та погрози Володимира Путіна.

“Кремль оголосив про мобілізацію у міжнародний день миру, поки країни Генасамблеї ООН продовжують працювати у напрямку співпраці, безпеки та процвітання. У цій війні є лише один агресор – Росія, і одна жертва агресії – Україна. Підтримка ЄС України залишиться непохитною”, – написав Мішель у своєму Twitter.

Kremlin announces mobilization on the #internationaldayofpeace2022 while at #UNGA countries work for cooperation, security and prosperity.



In this war, there is only one aggressor, Russia, and one aggressed country, Ukraine.



EU’s support to #Ukraine will remain steadfast.