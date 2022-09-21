Політика

Оголошенням мобілізації Путін визнав провал в Україні

21 Вересня 2022 15:44
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Оголошена Володимиром Путіним часткова мобілізація – це фактичне визнання провалу його вторгнення в Україну, вважають у Лондоні.

Як заявили в офісі прем’єр-міністра Великобританії, Британія продовжить допомагати Україні у боротьбі за збереження суверенітету,.

“Великобританія та наші міжнародні партнери єдині в засудженні неправомірних дій російського уряду”, – йдеться у заяві Офісу.

Між тим голова Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що підтримка України з боку Євросоюзу залишається незмінною, незважаючи на заяви та погрози Володимира Путіна.

“Кремль оголосив про мобілізацію у міжнародний день миру, поки країни Генасамблеї ООН продовжують працювати у напрямку співпраці, безпеки та процвітання. У цій війні є лише один агресор – Росія, і одна жертва агресії – Україна. Підтримка ЄС України залишиться непохитною”, – написав Мішель у своєму Twitter.

Мобілізація в Росії оголошувалась тричі в історії країни – на початку двох світових воєн і зараз – на 210-й день війни в Україні.

У своєму ранковому виступі президент Росії попередив Захід, що готовий використати будь-яку зброю, яка перебуває в арсеналі країни, для захисту російських інтересів.


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