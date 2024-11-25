Суспільство

Південнокорейського “ухилянта” засудили за навмисний набір ваги
25 Листопада 2024 09:57
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корея
Ілюстративне фото / Republic of Korea Army

26-річний житель Сеула отримав умовний термін за спробу ухилитися від обов’язкової військової служби, навмисно набираючи зайву вагу.

Про це повідомляє BBC.  

Згідно з південнокорейським законодавством, усі чоловіки віком від 18 років мають відслужити в армії щонайменше 18 місяців. Спочатку чоловіка визнали придатним до служби, але під час фінального медогляду його вага перевищила 102 кілограми. Тому лікарі визнали його непридатним для стройової служби, що дозволяє йому служити на небойовій посаді.

Суд розцінив його дії як навмисну спробу уникнути служби. Чоловіка засудили до року умовного ув’язнення. Умовний термін також отримав його друг, який порадив йому набирати вагу, — йому присудили пів року.  


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