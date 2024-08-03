Toyota RAV4 продовжує утримувати лідерські позиції в сегменті кросоверів завдяки своїй комбінації стилю, сучасних технологій та надійності. Ось що нового в останній версії цього популярного автомобіля.

Сучасний і комфортний rav 4

Нова модель toyota rav4 https://www.toyota.ua/new-cars/rav4 вражає своїм сучасним та агресивним дизайном. Передня частина автомобіля отримала нові світлодіодні фари та оновлену решітку радіатора, що надає йому потужного і впізнаваного вигляду. Великий логотип Toyota та виразні лінії кузова підкреслюють спортивний характер автомобіля.

Внутрішній простір також зазнав значних змін. Високоякісні матеріали, такі як м’які на дотик панелі та преміум обробка, створюють елегантну і комфортну атмосферу. Нова мультимедійна система оснащена великим сенсорним екраном, який забезпечує легкий доступ до функцій навігації, музики та телефонії. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto дозволяє інтегрувати ваш смартфон з системою автомобіля, що додає зручності в користуванні.

Швидкий та маневровий

Toyota RAV4 нового покоління демонструє відмінну швидкість і маневровість завдяки потужному 2.5-літровому 4-циліндровому двигуну, який розвиває близько 203 кінських сили. Цей двигун забезпечує швидке прискорення і впевнене проходження різних дорожніх умов. Автомобіль оснащено 8-ступеневою автоматичною трансмісією, яка забезпечує плавний перехід між передачами та швидкий відгук на команди водія. Система управління забезпечує точність і зворотний зв’язок, що дозволяє водієві легко справлятися з маневруванням у міських умовах та на трасі. Моделі з повним приводом додатково забезпечують покращену стабільність і зчеплення з дорогою, що особливо корисно на слизьких або нерівних поверхнях.

Економні та гібридні можливості

Toyota RAV4 відзначається конкурентоспроможними показниками споживання пального, що робить його ефективним для щоденного використання. Витрати пального складають близько 10 л/100 км у міському циклі та близько 7 л/100 км на трасі, що забезпечує значну економію в порівнянні з конкурентами в цьому сегменті. А для тих, хто шукає ще більшу паливну ефективність та зменшення впливу на навколишнє середовище, доступна гібридна версія RAV4. Гібридна модель поєднує бензиновий двигун з електромотором, що дозволяє досягти значної економії пального і знизити викиди CO2.

Це також забезпечує комфортну їзду з плавним переходом між режимами роботи бензинового та електричного двигунів.

Інновації та безпека на кожному кроці

Безпека є однією з ключових переваг Toyota RAV4. Нова модель оснащена пакетом Toyota Safety Sense, який включає ряд передових технологій для підвищення безпеки на дорозі. Адаптивний круїз-контроль автоматично підтримує задану швидкість і відстань до попереду їдучого автомобіля, що знижує стрес при тривалих поїздках і в пробках. Система попередження про зіткнення з автоматичним гальмуванням активує гальма, якщо система визначає ризик зіткнення, що може допомогти уникнути аварій. Додатково, функція допомоги при утриманні смуги руху сигналізує водієві, якщо автомобіль починає відхилятися від своєї смуги, і може коригувати його напрямок для збереження стабільності.