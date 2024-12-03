Оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» з 4 грудня

Українці зможуть оформити виплату 1000 гривень через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або за допомогою листоноші.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Як витратити кошти:

Сума може бути використана виключно на послуги та товари, що надає поштовий оператор.

Гроші можна витратити на: придбання українських товарів у відділеннях; замовлення ліків; оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.



Кошти також можна передати на благодійність.

За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, пожертвувати тисячу можна у міських відділеннях. У селах, де немає доступу до інтернету, така опція недоступна.

Зібрані донати спрямовуються до спільного фонду «Укрпошти» з Київською школою економіки, який підтримує ЗСУ, ГУР, притулки для тварин тощо.

Виплати розраховані на понад 2 мільйони пенсіонерів та осіб з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують соцвиплати через «Укрпошту».

Учасники програми отримають сповіщення про зарахування коштів під час виплати пенсій або соціальної допомоги в грудні.

Кошти не видають готівкою. Вони доступні лише для використання через три візити до поштового оператора.

Один візит включає спілкування з листоношею чи співробітником у відділенні. Протягом візиту можна здійснити кілька оплат.

Якщо кошти не використати за три візити, залишок буде повернуто до держбюджету.