Економіка

Оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» з 4 грудня
3 Грудня 2024 11:54
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укрпошта
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українці зможуть оформити виплату 1000 гривень через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або за допомогою листоноші.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Як витратити кошти:

  • Сума може бути використана виключно на послуги та товари, що надає поштовий оператор.
  • Гроші можна витратити на:
    • придбання українських товарів у відділеннях;
    • замовлення ліків;
    • оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.

Кошти також можна передати на благодійність.
За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, пожертвувати тисячу можна у міських відділеннях. У селах, де немає доступу до інтернету, така опція недоступна.
Зібрані донати спрямовуються до спільного фонду «Укрпошти» з Київською школою економіки, який підтримує ЗСУ, ГУР, притулки для тварин тощо.

Виплати розраховані на понад 2 мільйони пенсіонерів та осіб з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують соцвиплати через «Укрпошту».

Учасники програми отримають сповіщення про зарахування коштів під час виплати пенсій або соціальної допомоги в грудні.

Кошти не видають готівкою. Вони доступні лише для використання через три візити до поштового оператора.

Один візит включає спілкування з листоношею чи співробітником у відділенні. Протягом візиту можна здійснити кілька оплат.

Якщо кошти не використати за три візити, залишок буде повернуто до держбюджету.


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