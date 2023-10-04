“Очікуємо певні рішення від наших партнерів щодо систем ППО” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що зараз Україна очікує “певних” рішень від партнерів щодо надання систем ППО перед зимою.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні Зеленського 4 жовтня.

“У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота по відбудові соціальної сфери та фізичному захисту об’єктів енергетики.

Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів”.

Також президент зазначив, що робота у регіонах по захисту критичних об’єктів та термінової відбудови повинна бути проведена до зими.