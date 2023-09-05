Кримінал

Обвинувачену у корегуванні вогню по Харкову засудили до 11 років

5 Вересня 2023 13:53
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прокуратура, суд

У Харкові до 11 років ув’язнення засудили 30-річну жінку, яку обвинувачували у корегуванні російських обстрілів по Харкову.

Про це повідомили у пресслужбі облпрокуратури.

Вирок виніс 5 вересня Дзержинський райсуд.

“Встановлено, що уродженка міста Антрациту Луганської області, яке з 2014 року окуповано російськими військовими, вже тривалий час проживала у Харкові. Прокурори у суді довели, що за завданням представника НЗФ “ЛНР” вона передавала йому інформацію про розташування українських військових та техніки у Харкові”, — сказано у повідомленні.

Слідство довело, що обвинувачена передала координати й допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста.

Свою вину під час слухання харків’янка не визнала.

За даними СБУ, 30-річна Дар’я К., яка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території України, передавала координати і допомогла армії РФ скорегувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі Харкова. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Силовики затримали жінку у квітні 2022 року, на час слідства її відправили у СІЗО. З-під варти суд відпустив обвинувачувану 23 грудня. 6 січня суд повернув обвинувачену під варту.


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