Обстріл гумколони в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 118

Кількість загиблих унаслідок удару по гуманітарній колоні в Запоріжжі в п’ятницю зросла до 118 людей, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу FreeДом.

За словами Федорова, кількість постраждалих станом на 1 жовтня зросла до 118 людей, а 30 людей загинули. Серед загиблих є 2 дитини.

Серед поранених є волонтер із Мелітополя – він у важкому стані в лікарні.

Раныше повідомлялося про 30 загиблих і 88 поранених.

У п’ятницю близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.