1300 окупантів знешкодили ЗСУ за добу: які втрати РФ у техніці

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом доби з 10 по 11 березня Збройні сили України знешкодили 1300 окупантів.
Втрати РФ у техніці:
- 11 танків;
- 23 бойові броньовані машини;
- 75 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 134 автомобілі та цистерни з ПММ;
- 2 одиниці спеціальної техніки.