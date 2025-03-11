Суспільство

1300 окупантів знешкодили ЗСУ за добу: які втрати РФ у техніці
11 Березня 2025 08:14
читать на русском →
Український оператор БпЛА / Фото: Генштаб ЗСУ
Український оператор БпЛА / Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби з 10 по 11 березня Збройні сили України знешкодили 1300 окупантів.

Втрати РФ у техніці:

  • 11 танків;
  • 23 бойові броньовані машини;
  • 75 артилерійських систем;
  • 2 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 134 автомобілі та цистерни з ПММ;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Березня 2025 14:27

У Генштабі підтвердили ураження Московського НПЗ та ще низки об’єктів
11 Березня 2025 13:32

Трюдо йде з посади разом із кріслом: які плани в його наступника Марка Карні
11 Березня 2025 12:11

У Миколаєві затримали 19-річну дівчину, яка готувала теракт біля управляння поліції
11 Березня 2025 10:44

Земельна корупція у Києві: голова КМВА вимагає від Кличка звільнити фігурантів гучного розслідування
11 Березня 2025 10:35

Зустріч української та американської делегацій в Джидді: коли розпочнеться та хто у складі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
усі думки