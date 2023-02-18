Суспільство

Обстріл Хмельницького: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених

18 Лютого 2023 12:40
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обстріл, хмельницький

Внаслідок ранкового обстрілу Хмельницького 18 лютого пошкоджені десять цивільних багатоповерхівок, поранені двоє людей, повідомив мер міста Олександр Симчишин.

Кореспондентка в ефірі зазначала, що ракети влучили в одному з мікрорайонів міста, багато пошкоджених будинків, є поранені цивільні, дві людини шпиталізовані.

“Є три пошкоджених навчальних закладів і близько 10 багатоповерхових житлових будинків, десь півтисячі вікон знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб. Є двоє поранених – поранення незначні”, – розповів Симчишин в ефірі телемарафону.

Він додав, що усі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків терористичної атаки. Також змінено маршрути громадського транспорту, які рухаються по вул. Петлюри.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в ефірі телемарафону розповів, що одна ракета влучила у військовий об’єкт, друга – по цивільних забудовах.

“Терористи – косоокі, їм немає різниці, куди стріляти”, – сказав очільник ОВА.


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