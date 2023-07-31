Обстеження в яких лікарів повинна пройти дитина до року?

Перший рік життя малюка — це непростий, однак захопливий для батьків період. У цей час в значній мірі формується майбутнє здоров’я дитини. Будь-які захворювання, виявлені в перший рік життя, набагато краще піддаються лікуванню, а своєчасні профілактичні огляди дозволяють уникнути низки проблем. «Веселка» — приватна клініка у Львові, де працюють кваліфіковані педіатри і спеціалісти вузького профілю. Поговоримо про те, до яких лікарів варто завітати з дитиною в перші 12 місяців після її народження!

План профілактичних медоглядів

Найперші свої медогляди новонароджена дитина проходить ще в пологовому будинку. Надалі за своєчасні візити до спеціалістів відповідають батьки.

Педіатр. Для дитини це найголовніший лікар, який уважно слідкує за розвитком немовляти, консультує щодо харчування, щеплень, організації режиму дня. Під час кожного візиту спеціаліст оглядає малюка, вимірює зріст, вагу, тім’я, перевіряє відповідність розвитку до віку. За потреби педіатр може скерувати немовля на додаткові аналізи, обстеження, позаплановий прийом спеціаліста вузького профілю.

Невролог. Обов’язкові прийоми в 1, 3, 6, 9 і 12 місяці життя. Якщо мав місце кесарів розтин, гіпоксія, пологові травми, ранні або складні пологи, малюк перебуває на обліку невролога з народження. В інших випадках достатньо планових візитів.

Ортопед-хірург. До цього лікаря також варто завітати протягом 1, 3, 6, 9 та 12 місяця після народження дитини. Ортопед відстежує розвиток опорно-рухового апарату, дає рекомендації щодо виправлення підвивихів, дисплазій та інших поширених проблем.

ЛОР (отоларінголог). Цей спеціаліст має оглянути немовля на 1, 3 і 12 місяці життя. В цей період малюки нерідко страждають застудами, нежитем, які категорично не можна запускати, адже запальні процеси верхніх дихальних шляхів можуть мати неврологічні наслідки.

Окуліст. Відвідати офтальмолога дитина повинна в 1, 3, 12 місяців. Лікар перевіряє розвиток зору, його гостроту. Якщо дитина не має вроджених вад або під час профілактичних візитів проблеми не були виявлені, подальші відвідини цього спеціаліста можна звести до одного разу на рік.

Кардіолог. Якщо під час огляду малюка в пологовому будинку не було виявлено патологій, а педіатр не давав окремого скерування, відвідати цього лікаря можна один раз — у 12 місяців. Кардіолог перевірить тони серця, оцінить розвиток серцево-судинної системи дитини.

В подальшому обов’язкові профілактичні візити до лікарів стають не такими частими, тому саме у перший рік варто докласти зусиль для своєчасного проходження оглядів, щеплень, здачі аналізів. Не варто лякатися, якщо дитину скерують на додаткові обстеження, адже тільки так можна отримати вичерпну інформацію про стан здоров’я немовляти.