Політика

Обраний під час війни президент навряд чи буде легітимним, — Веніславський

6 Листопада 2023 15:21
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вибори

Президентські вибори під час війни суперечитимуть конституційним засадам виборчого права, тому обраний під час війни президент, навряд чи буде легітимним, заявив представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Федір Веніславський.

«Існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану», — сказав він LIGA.net.

Веніславськвий вважає, що в умовах воєнного стану забезпечити дотримання конституційних принципів виборчого права навряд чи вдасться.

По-перше, питання в українцях, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, по-друге — в українцях, що виїхали за кордон та не повернулися в Україну.

За словами нардепа, в обох випадках забезпечити реалізацію виборчого права для перерахованих груп людей «дуже складно».

Веніславський заявив, що у разі проведення президентських виборів під час війни не буде дотримано свободи перевиборчої агітації, свободи діяльності ЗМІ, політичних партій в умовах безпеки для життя та здоров’я тощо.

«Конституційні принципи виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був», — сказав він.

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що, за його даними, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів наступного року.


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