Техно

NYT: Війна безпілотників

23 Вересня 2023 10:11
читать на русском →
бпла

На одній із ділянок лінії фронту зараз літає така кількість маленьких безпілотників, що українські військові координують польоти за допомогою диспетчера, пише The New York Times.

Безпілотники, виготовлені з пінопласту чи пластику, найважче виявити на радарах. Україна закуповує їх у комерційних постачальників, які також продають їх аерофотографам та любителям по всьому світі.

Оператори також перемикають частоти в польоті або летять близько до землі, щоб сховатися від засобів стеження. На відміну від деяких військових безпілотників, спрощені українські версії літають без GPS, що є як перевагою, так і недоліком: без неї пілоти змушені орієнтуватися на наземні орієнтири – будівлі, дороги чи перехрестя.

Українські командири вважають за краще використовувати дешеві безпілотники, які можуть втратити, аніж застосовувати безпілотники конкретного типу.

Російські військові літають на адаптованих споживчих безпілотниках. Але більшою мірою покладаються на безпілотники «Орлан-10», який призначений для розвідки, а також дорогі електронні системи та засоби протиракетної оборони.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Вересня 2023 11:33

Зеленський: Питання виборів сьогодні не актуальне
23 Вересня 2023 11:10

Британська розвідка звернула увагу на “прόклятий” 247-й ДШП російської армії
23 Вересня 2023 10:51

CNN: ЗСУ прорвали оборону під Вербовим
23 Вересня 2023 10:21

В окупованому Севастополі знову лунають вибухи
23 Вересня 2023 09:57

Моравецький просить Зеленського “не ображати поляків”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки