NYP: Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за умови переговорів того із Зеленським

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним тільки в тому разі, якщо той погодиться на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє New York Post.

За словами анонімного джерела у Білому домі, зустріч між Трампом і Путіним відбудеться лише за умови діалогу між Москвою та Києвом. Місце потенційної зустрічі поки що не визначене.

Нагадаємо, сьогодні Путін заявив, що не заперечує можливості переговорів із Зеленським, якщо складуться “відповідні умови”. Він також назвав Об’єднані Арабські Емірати одним із можливих місць зустрічі з Трампом.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори з американським лідером вже погоджено, і вони можуть відбутися наступного тижня. Раніше в Москві пройшла тригодинна зустріч між главою РФ і спецпредставником США Стівом Віткоффим, яку Кремль схарактеризував як “корисну і конструктивну”.

Дональд Трамп, коментуючи результати перемовин Віткоффа з Путіним, заявив про “значний прогрес” і повідомив, що має намір зустрітися з президентом РФ після розмови з Володимиром Зеленським.