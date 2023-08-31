Новий міністр оборони Британії заявив, що допомога Україні є пріоритетною

Новопризначений глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що допомога Україні проти російського вторгнення триватиме.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я з нетерпінням чекаю співпраці у Міноборони з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна», – написав Шеппс.

Міністр також подякував своєму попереднику Бену Воллесу за роботу упродовж останніх чотирьох років.

«Я хочу віддати належне за величезний внесок, який Бен Воллес зробив в оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки», – додав Шеппс.