Політика

Новий міністр оборони Британії заявив, що допомога Україні є пріоритетною

31 Серпня 2023 13:04
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британія, міноборони

Новопризначений глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що допомога Україні проти російського вторгнення триватиме.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я з нетерпінням чекаю співпраці у Міноборони з відважними чоловіками та жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна», – написав Шеппс.

Міністр також подякував своєму попереднику Бену Воллесу за роботу упродовж останніх чотирьох років.

«Я хочу віддати належне за величезний внесок, який Бен Воллес зробив в оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки», – додав Шеппс.


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