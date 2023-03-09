Новий масований ракетний удар по Україні – що відомо зараз

Рано вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи були у Києві, Харкові та багатьох областях – Дніпропетровській, Одеській, Львівській та інших. Це перша масована атака за місяць. Місцева влада заявляє про п’ятьох загиблих у Львівській області та одного загиблого в Дніпропетровській, а також трьох поранених у Києві. Через обстріл знеструмлено Запорізьку АЕС.

“Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Мої співчуття рідним”, – заявив вранці. президент України Володимир Зеленський.

Російські військові цього разу випустили 81 ракету різного базування, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, це були крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 (28 штук), “Калібри” (20) та “Кинджали” (шість), а також X-22 (теж шість). Крім того, як він стверджує, були запуски керованих авіаційних та зенітних ракет, а ще вісім пусків ударних безпілотників Shahed-136/131.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не пам’ятає, щоб Росія використала таку велику кількість гіперзвукових ракет (“Кинджалів”). “Використовувалися, зокрема, літаки МіГ-31К. Не пам’ятаю, щоб таке було раніше”, – сказав Ігнат.

За інформацією ЗСУ, українські системи ППО змогли збити половину безпілотників та 34 із 48 крилатих ракет. Останні подібні атаки були у лютому та січні. Тоді українські військові також налічували понад 50 ракет.

Хоча кілька днів тому українська влада припускала, що після зими Росія навряд чи знову масово битиме по енергетиці, цієї ночі під ударом знову опинилася енергоінфраструктура. Масовані удари по енергетичних об’єктах періодично наносяться з 10 жовтня після вибуху на Кримському мосту.

“Терористи роблять максимальні зусилля, щоб позбавити нас світла. Вони продовжують терор мирних людей”, – прокоментував нову хвилю ракетних ударів голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Через обстріл постраждали три теплоелектростанції, повідомила українська компанія ДТЕК. У ДТЕК також заявили про аварійні відключення електрики у Київській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога в Україні тривала майже всю ніч.

Київ

Близько 4:25 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Голосіївському та Святошинському районах столиці України. У Святошинському районі, за його даними, було поранено двох людей.

“Горять автомобілі у дворі одного з житлових будинків”, – писав він у своєму телеграм-каналі.

У ДТЕК повідомили, що через чергову ракетну атаку на Київщині почалися екстрені відключення світла, а Кличко пізніше написав, що у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% споживачів у столиці України залишилися без опалення. Водопостачання здійснюється у штатному режимі.

У Києві тривога тривала сім годин, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Ще до Залужного він розповідав, що Росія цього разу використала практично всі типи ракет.

“Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета “Кинжал” (попередня інформація) потрапила в об’єкт інфраструктури”, – цитував його УНІАН.

Львівська область

На Львівщині у Золочівському районі ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Відомо вже про п’ятьох загиблих, цю кількість назвав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Чотири дорослі люди. Двоє чоловіків і дві жінки. У момент падіння ракети вони знаходилися у себе вдома”, – розповів він, а пізніше повідомив, що виявлено тіло ще одного чоловіка 1963 року народження.

Завали ще розбирають, під ними можуть бути люди. За даними Козицького, пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. Він опублікував відео із наслідками удару, на якому видно, що кілька будинків на вулиці серйозно зруйновано.

“Ворог біситься. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють куди завгодно, бо у них тут всюди вороги”, – прокоментував удари мер Львова Андрій Садовий.

Харків

Вночі російські військові завдали 15 ударів по Харкову та Харківській області, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під прицілом, за його словами, знову опинилися об’єкти критичної інфраструктури (українська влада після російських ударів ніколи не уточнює, які саме об’єкти інфраструктури постраждали).

За попередньою інформацією, потрапило і до приватного житлового будинку в Харківській області.

“У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Одеська область

Російські військові вдарили по енергетичній інфраструктурі в Одеської області, також пошкоджено житлові будинки, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. З його слів, постраждалих немає.

“Внаслідок ворожого ракетного удару на Одещині пошкоджено кілька ліній електропередач і опору. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії”, – повідомив Марченко.

За його даними, українські ППО збили в небі над Одеською область шість ракет та один безпілотник.

Дніпропетровська область

Тяжкою була ніч і на Дніпропетровщині. Обласна військова адміністрація повідомляла про “прильоти” ракет та безпілотників у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

“Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали”, – написав у своєму телеграм-каналі глава адміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства, уточнив Лисак: “Там серйозні руйнування”.

За його даними, ППО збила над областю сім російських ракет. Вночі в області також відбулися артилерійські обстріли, стріляли по Нікополю та Нікопольському району. Через це загинув 34-річний чоловік, поранено 28-річну жінку та 19-річного юнака, розповів Лисак.

Інші

На Житомирщині дрони-камікадзе вразили один із об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Жертв, за попередньою інформацією, немає.

Потрапляння до об’єкту енергетики зафіксували також у Кіровоградській області.

На Миколаївщині про попадання ракет не повідомляли, але, за даними повітряного командування “Південь”, вночі над областю збили дев’ять ракет різного типу.

Попередня ракетна атака відбулася 18 лютого – вранці суботи. Тоді Росія випустила чотири крилаті ракети “Калібр” із Чорного моря, ППО знищило дві з них.

Останній так само масований, як зараз, ракетний обстріл стався 10 лютого, коли ЗСУ повідомляли про запуск 71 ракети, 61 з яких, за твердженням українських військових, збила протиповітряна оборона.

Тоді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підрахував, що це була 14-та подібна атака на українську критичну інфраструктуру. Вибухи сталися у Києві, Львові, Харкові та інших регіонах.

Першого масованого ракетного удару по українській критичній інфраструктурі Росія завдала 10 жовтня 2022 року – вранці понеділка. Тоді вибухи лунали у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах України. Було пошкоджено понад 10 важливих об’єктів критичної інфраструктури у восьми регіонах України.

З того часу Росія нарощувала міць атак, і одна з них – 23 листопада – призвела до тимчасового блекату української енергосистеми. Однак до кінця зими, незважаючи на песимістичні прогнози, у більшості регіонів України вдалося відмовитись від аварійних відключень електрики.

У січні черговий масований удар призвів до масових жертв у Дніпрі – ракета частково зруйнувала багатоповерховий житловий будинок.