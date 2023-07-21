Новости мирового бокса: Усик проведет бой 26 августа

Эпопея переговоров Александра Усика с Тайсоном Фьюри завершилась общим решением о переносе боя на неопределенный срок. Британец до сих пор пребывает в поисках идеального соперника, а вот украинец уже определился со своим будущим оппонентом. В начале июля многие новости мирового бокса сообщили о том, что Усик выйдет на ринг 26 августа. Поединок пройдет в Польше на вроцлавской «Тарчински Арене».

Соперником украинского спортсмена станет еще один британец Даниэль Дюбуа. Этот 25-летний боксер является чемпионом мира по версии WBA. На профессиональном ринге он провел 20 боев, в 18 из которых одержал победу досрочно. Единственное поражение Дюбуа потерпел от соотечественника Джозефа Джойса в 2020 году. В общем, серьезный противник, требующий внимания. Предстоящий бой пока не слишком активно освещают в новостях мирового бокса. Многие уверены в легкой победе Усика, но история неоднократно демонстрировала, что статус фаворита мгновенно уничтожается одним точным ударом.

Цукерберг и Маск сразятся по правилам MMA?

Ближайшие выступления украинских спортсменов смешанных единоборств в UFC и Bellator ожидаются не раньше осени, поэтому можно поговорить о других вещах. Самой обсуждаемой новостью последних недель в MMA стал возможный поединок Илона Маска и Марка Цукерберга. Сначала владельцы Твиттера и Фейсбука схлестнулись между собой в соцсетях. Инициатором встречи в октагоне стал Маск, а его оппонент сразу согласился на бой.

Серьезность намерений двух известных миллиардеров-ботанов подтвердил руководитель UFC Дэна Уайт. По его словам, время и место сражения уже определены, а организация события может принести до 2 миллиардов долларов. Кто является фаворитом в поединке по правилам ММА, сказать трудно. В пользу Цукерберга говорят молодость и занятия джиу-джитсу, козыри Маска — габариты и, как он утверждает, немалый опыт уличных разборок.

Другие новости ЮФС: календарь топ-боев на июль-август

Пока Илон и Марк приковывают к себе внимание общественности, жизнь в мире смешанных единоборств идет своим чередом. Пусть другие новости ЮФС не вызывают таких ярких эмоций, но интересного здесь хватает и без привлечения инструментов шоу-бизнеса. На июль и август в промоушене запланировано немало топовых боев:

Т. Аспиналл — М. Тыбура (23 июля);

Д. Порье — Д. Гейджи, Я. Блахович — А. Перейра (30 июля);

К. Сэндхаген — У. Нурмагомедов (6 августа);

В. Луке — Р. дус Анжус (13 августа);

А. Стерлинг — Ш. О’Мэлли (20 августа).

К сожалению, пока мало позитива в новостях ЮФС, посвященных украинским бойцам. Игорь Потеря, Денис Бондарь и Марина Мороз проиграли свои последние поединки. Для кое-кого из них существует даже угроза увольнения из промоушена. Украинским болельщикам куда приятнее следить за Bellator, где выступает непобежденный Ярослав Амосов, уже успевший завоевать чемпионский пояс.

Автор sport.ua: Сергей Цыба