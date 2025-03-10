Суспільство

Новокуйбишевський НПЗ в Росії зазнав атаки безпілотників: що відомо
10 Березня 2025 07:29
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Спалах у небі після атаки БпЛА на Новокуйбишевський НПЗ / Скриншот
Спалах у небі після атаки БпЛА на Новокуйбишевський НПЗ / Скриншот

Уночі 10 березня жителі міста Новокуйбишевськ Самарської області РФ скаржилися на характерні звуки БпЛА у небі, вибух та потужний спалах. У чатах росіяни заявляють, що було атаковано нафтопереробний завод.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на Новокуйбишевський НПЗ.

Перед вибухом місцева влада заявляла про загрозу дронових атак по регіону. Наслідки удару уточнюються.

За даними Коваленка, потужність Новокуйбишевського НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне пальне та мазут, які є критично важливими для транспорту і військової техніки. 

“Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій”, – зазначив Коваленко.


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Новокуйбишевський НПЗ в Росії зазнав атаки безпілотників: що відомо
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