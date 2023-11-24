Новаторство в фінансах з Bill_Line

В світі стрімкого технологічного розвитку фінансовий сектор не залишається осторонь. І однією з яскравих представниць українського фінтеху стала молода компанія Bill_Line, що з’явилася на фінансовому горизонті України майже три роки тому. З самого початку компанія визначила свою місію — зробити фінансові операції простими, доступними та безпечними для кожного користувача. Їхня амбіційна мета виявилася вірною, оскільки за цей час Bill_Line встиг здобути довіру як користувачів, так і стратегічних партнерів.

Однією з ключових пропозицій Bill_Line є їхнє платіжне рішення, яке адресує одну з основних “болей” бізнесу — зробити процес оформлення замовлення (checkout) простим та зручним. Завдяки інноваційному підходу та використанню передових технологій, Bill_Line забезпечує ефективність та зручність для підприємств та їхніх клієнтів.

Однією з суттєвих складових успіху Bill_Line є їхня професійна та віддана команда. Висококваліфіковані фахівці з різних сфер — від фінансів та програмування до маркетингу та клієнтського обслуговування — об’єднали свої зусилля для досягнення спільної мети. Це підкреслює не лише технічну компетентність, але й командний дух, що є ключовим аспектом успішного стартапу.

Ключовими клієнтами компанії є онлайн-ритейлери, інтернет-провайдери та банківські установи, які активно пройшли цифрову трансформацію. У фінтех компанії називають своїх клієнтів партнерами, а цей підхід входить у рамки оновленої бізнес-стратегії, отримавши назву Partner Care. Цей принцип роботи з мерчантами включає повноцінну взаємодію між відділами bizdev, support, legal та finance для забезпечення комфортного та продуктивного розвитку мерчантів в межах платіжного рішення від компанії Bill_Line.

Одним із перших партнерів, який високо оцінив переваги співпраці з Bill_Line, став великий український ритейлер eStore. Співпраця з Bill_Line дозволила підняти успішність транзакцій eStore на 26%.

Artsiom Liashanau, представник Bill_Line, ділиться враженнями від співпраці з eStore та іншими клієнтами. “Цей партнер став для нас не лише замовником, а й мотиватором доопрацювати протоколи взаємодій та підняти якість надання послуг. Ми змінили підхід до обробки помилок, деталізуючи їх та ретельно вивчаючи, щоб забезпечити зручність роботи як для користувачів, так і для наших партнерів.”

Окрім цього, Bill_Line активно вдосконалює процес каскадного проведення платежів у співпраці з криптобіржею. Цей метод дозволяє оптимізувати оплату, коли банк не зможе обробити транзакцію і відправляє її для обробки до іншого банку, забезпечуючи успішне завершення платежу. Середня кількість успішних транзакцій в цьому випадку зросла на понад 32%.

Bill_Line продовжує долати нові горизонти та розвивати свої фінансові рішення, демонструючи відмінність у партнерстві та невпинний прагнення до інновацій.

Bill_Line не зупиняється на досягнутому. Їхня амбіційна візія включає постійне розширення функціоналу, вдосконалення технічних рішень та залучення нових стратегічних партнерів. У світі швидкісних змін фінансового сектору, Bill_Line прагне залишатися впереду, впроваджуючи нові інновації та забезпечуючи високий рівень задоволення користувачів.

Bill_Line — це не просто фінтех-бренд, це новий стандарт у сфері фінансових технологій. Завдяки своїй інноваційності, стратегічним партнерствам та професіоналізму команди, вони визначають та формують майбутнє українського фінансового ринку. Bill_Line — це не просто компанія, це спрощення фінансових операцій та новий рівень.