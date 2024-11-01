Трамп назвав “хворими” тих, хто вважає його другом Росії, і заявив, що це він “знищив” Північний потік – 2

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп дав інтерв’ю телеведучому Такеру Карлсону і назвав “хворими” тих, хто вважає його другом Росії.

“Вони (демократи) люблять говорити, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Ці люди хворі”, – сказав Трамп.

Він додав, що найбільша заслуга Росії – це трубопровід Північний потік – 2, який йде з Росії до Німеччини через усю Європу.

“Я знищив його. Ніхто не зробив цього, а я зробив. Я зупинив його”, – заявив Трамп.

Трамп під час свого президентства неодноразово критикував Німеччину за те, що вона займається будівництвом Північного потоку – 2, виступаючи водночас проти відновлення колишніх відносин із Москвою. Зокрема, він погрожував ввести санкції проти німецьких компаній, що беруть участь у будівництві.