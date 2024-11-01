Суспільство

У жовтні РФ запустила по Україні рекордну кількість “Шахедів”
1 Листопада 2024 09:56
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війна, ппо
Збитий російський ударний БПЛА / Фото: Нацполіція

В жовтні цього року російські окупанти застосували проти України 2023 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

З них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.

“Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави. Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо”, – наголосили у Геншщтабі.

В жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу…

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Friday, November 1, 2024

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