У Конгресі закликали США і НАТО розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні

США і союзники по НАТО повинні надати можливість Україні відповідати на атаки Росії ударами зброєю союзників по об’єктах вглиб російської території, а також вони мають розглянути можливість нападу “безпосередньо на північнокорейські війська”, якщо вони перебуватимуть на території Україні і братимуть участь у бойових діях на боці Росії.

Про це заявив конгресмен Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників, передає “Голос Америки”.

Він переконаний, що північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну.

“Сполучені Штати та союзники по НАТО повинні серйозно обговорити й розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні і атакують її”, – заявив Тернер.

Водночас Майк Тернер наголосив, що рішення про напад на північнокорейські війська не мусить бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, “обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести”.