Нова загроза ударів: кораблі рф перезарядились і знову виходять в море

Військові кораблі російської армії перезарядились і знову виходять у море, можливо – для чергової атаки.

Про це повідомив Віталій Кім.

Він зазначив що зберігається висока загроза ракетних ударів.

“Можуть бути ще удари, тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою. Звертаюсь до всіх, зокрема, по Миколаївській області. Нам необхідно обмежити споживання електроенергії в години пік – 17:00-22:00. Потрібно допомогти іншим регіонам, бо це єдина система. Зі своєї сторони ми споживання електроенергії скоротимо, про що прошу й всіх”, – написав Кім.