Політика

Норвегія передає Україні велику партію гусеничних вантажівок

19 Вересня 2023 13:33
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допомога, норвегія

Норвегія подарує Україні майже 50 гусеничних вантажних машин, які потрібні для доставки вантажів до районів, де немає доріг, заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Як повідомляється на сайті норвезького уряду, на міжнародному рівні машину називають M548, а норвезька версія – NM199. Такі вантажівки можуть перевозити боєприпаси, продовольство і воду для українських військ у польових умовах.

Машини перебували на зберіганні у Збройних силах, але наразі проходять обслуговування. Їх заміну здійснюватимуть за рахунок уже запланованих проєктів.

“Україна, як і раніше, гостро потребує військової підтримки в боротьбі з силами російського вторгнення. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – заявив Грам.


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