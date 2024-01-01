Суспільство

Нобелівського лауреата засуджено до тюремного ув’язнення в Бангладеш

1 Січня 2024 20:59
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нобелівська премія

Суд міста Дакка засудив 83-річного лауреата Нобелівської премії миру Мухаммада Юнуса на шість місяців ув’язнення у справі про порушення трудового законодавства, повідомила газета Dhaka Tribune. Після рішення суду його відпустили під заставу. Суд дав засудженому один місяць на подання апеляції до Високого суду Бангладеш.

Крім тюремного терміну Мухаммаду Юнусу призначено штраф у розмірі 5 тис. така ($45) за однією статтею та 25 тис. така ($227) — за іншою. Загалом йому було пред’явлено понад 100 звинувачень. Серед них — відмова зберегти робочі місця 101 службовцю його компаній, за відсутності фонду соціального забезпечення, у невиплаті 5% дивідендів працівникам.

Мухаммад Юнус отримав Нобелівську премію миру у 2006 році за діяльність на користь економічного розвитку: він роздавав мікрокредити біднякам у сільських районах Бангладеш через Grameen Bank. Незабаром прем’єр-міністр країни Шейх Хасіна звинуватив Мухаммада Юнуса у фінансовому закабаленні бідняків (вони мали сплачувати відсоткові ставки у розмірі 20% річних за отриманими кредитами). У 2022 році антикорупційна комісія розпочала розслідування щодо благодійних фондів лауреата.

Разом із Мухаммадом Юнусом у справі про порушення трудового законодавства до шести місяців позбавлення волі та штрафів було засуджено ще троє людей, у тому числі Ашрафул Хасан, генеральний директор компанії Grameen Telecom, заснованої нобелівським лауреатом.


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