Німецька поліція розслідує пожежу в будинку з українськими біженцями

Пожежа в будинку з українськими біженцями в німецькій комуні Гросс-Штремкендорф, що сталася напередодні, розслідується як підпал з можливими політичними мотивами. Про це заявили у місцевій поліції невдовзі після пожежі. Комуна знаходиться у землі Мекленбург-Передня Померанія, на березі Балтійського моря.

Будинок, де розташовувалися біженці, згорів повністю. Постраждалих при цьому не було, хоча всередині було 17 осіб. Українців перемістили до готелю неподалік.

Як повідомляє газета Tagesspiegel, за кілька днів до пожежі до поліції надійшло повідомлення про те, що хтось намалював на двері цього будинку свастику.