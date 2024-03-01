Політика

Німеччина виділила €20 мільйонів жителям Гази

1 Березня 2024 07:49
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німеччина, допомога
Cектор Гази / Getty Images

Німеччина збільшить гуманітарну допомогу жителям сектору Газа.

Про це оголосила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Укрінформ.

«Ми знову збільшуємо нашу гуманітарну допомогу для Гази ще на 20 мільйонів євро», – заявила Бербок.

Але, додала вона, цього недостатньо. За останні тижні кількість вантажівок, які доставляють життєво необхідні продукти, ліки та інші припаси до Гази, різко скоротилася.

«Це неприйнятно. Уряд Ізраїлю повинен негайно забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ. Цього також вимагав Міжнародний суд ООН. І після колапсу громадського порядку на значних частинах сектора Газа ізраїльська армія повинна забезпечити успішний розподіл гуманітарної допомоги», – застосувала очільниця МЗС критику на адресу Тель-Авіва.

Вона водночас наголосила на необхідності гуманітарного припинення вогню, щоб заручники могли нарешті бути звільнені з рук ХАМАС, а людям передано більше гуманітарної допомоги. Міністерка подякувала за невтомні посередницькі зусилля Катару, Єгипту та США.

Дипломатка назвала ситуацію людей у ​​Газі такою, яку важко описати словами: кожен, хто втече від боїв, ризикує померти від голоду. Люди ризикують своїм життям, сварячись за пакунки з продуктами, скинутими з повітря, тому що в Газу заїжджає недостатньо вантажівок. Діти збирають траву, щоб дати своїм братам і сестрам щось їсти. Немовлята помирають від зневоднення та недоїдання в ледь функціонуючих лікарнях, – сказала Бербок.

Вона також сказала, що разом із партнерами, особливо з Йорданією, Німеччина хоче брати участь у десантуванні гуманітарної допомоги.

За твердженням контрольованого ХАМАСом Міністерства охорони здоров’я Гази, 110 осіб було вбито внаслідок обстрілу натовпу, який зібрався навколо вантажівок з їжею на півночі сектору. Ще понад 750 дістали поранення. Речник ЦАХАЛу категорично заперечив завдання удару по гуманітарному конвою.


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