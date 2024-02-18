Політика

Німеччина поставила Україні непридатні БТРи

18 Лютого 2024 18:17
читать на русском →
зброя
Російський снаряд влучив поруч із цим BATT UMG неподалік українського міста Бахмут. Пошкодження значні / Фото Bild

Німеччина поставила Україні непридатні до бою машини за завищеними цінами, йдеться в розслідуванні Bild

Йдеться про бронетранспортери APC, які виробляє німецький концерн FFG. Ці БТР розроблені в США, їхня оригінальна назва – BATT UMG. Їх випускають у різних країнах за американською ліцензією. Поставки почалися в жовтні 2023 року, загалом ЗСУ отримали 48 машин.

За даними видання, вони виявилися непридатними для використання в бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій.

BATT UMG були вироблені виключно в Об’єднаних Арабських Еміратах до кінця 2023 року. На фото – виробничий цех у місті Рас-аль-Шайма / Фото The Armoured Group

Концерн FFG передав замовлення на машини (спочатку 66 одиниць) американському підряднику The Armoured Group. У підсумку всі БТР зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доставили в Україну. Як зазначає Bild, ціни держпідряду було завищено втричі: на світовому ринку бронемашини APC від TAG коштують близько 200 тис. євро, а Міноборони ФРН заплатило за них по 600 тис. євро за штуку.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2024 18:49

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень – Генштаб
18 Лютого 2024 18:33

Родичі впізнали тіла українських військових на відео, опублікованому в російських соцмережах
18 Лютого 2024 15:43

Окупанти обстріляли Борову – пошкоджені або зруйновані виключно цивільні обʼєкти
18 Лютого 2024 15:32

Окупанти насаджують на окупованій території “русскій мір-тв” – ГУР
18 Лютого 2024 12:07

Тарнавський: На Авдіївському напрямку ворог втратив понад 47 тисяч своїх вояків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки