Німеччина поставила Україні непридатні БТРи

Німеччина поставила Україні непридатні до бою машини за завищеними цінами, йдеться в розслідуванні Bild

Йдеться про бронетранспортери APC, які виробляє німецький концерн FFG. Ці БТР розроблені в США, їхня оригінальна назва – BATT UMG. Їх випускають у різних країнах за американською ліцензією. Поставки почалися в жовтні 2023 року, загалом ЗСУ отримали 48 машин.

За даними видання, вони виявилися непридатними для використання в бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій.

BATT UMG були вироблені виключно в Об’єднаних Арабських Еміратах до кінця 2023 року. На фото – виробничий цех у місті Рас-аль-Шайма / Фото The Armoured Group

Концерн FFG передав замовлення на машини (спочатку 66 одиниць) американському підряднику The Armoured Group. У підсумку всі БТР зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доставили в Україну. Як зазначає Bild, ціни держпідряду було завищено втричі: на світовому ринку бронемашини APC від TAG коштують близько 200 тис. євро, а Міноборони ФРН заплатило за них по 600 тис. євро за штуку.