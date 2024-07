Німеччина пообіцяла прийняти хворих українських дітей з “Охматдиту”

Німеччина готова прийняти хворих українських дітей, що лікувалися у київському “Охматдиті”, куди влучила російська ракета.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах після розмови з очільником українського МОЗ Віктором Ляшком.

Німецький посадовець пообіцяв, що країна готова прийняти усіх хворих дітей, які цього потребують, у будь-який момент. Наступний рейс рятувальників вирушить у середу.

Habe Gesundheitsminister 🇺🇦 Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC