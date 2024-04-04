Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot для України, – Кулеба

Німеччина ініціює негайний аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для передачі їх Україні.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє “Суспільне“.

Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Вони обговорили протиповітряну оборону України.

“Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій – день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова”, – сказав він.

За словами міністра, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах “Рамштайну”, “негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО”.