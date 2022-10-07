Політика

Німці попросили зняти прапор України з будинку Інституту Пілєцького у Берліні

7 Жовтня 2022 17:28
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німеччина

Керівниця берлінського відділення Інституту Пілєцького Ганна Радзєйовська повідомила, що адміністрація будинку попросила її зняти з балкона український прапор, передає Польське Радіо.

«Берлін, восьмий місяць вторгнення Росії в Україну. Сьогодні я отримала електронний лист від адміністратора будівлі, у якому написано, щоб я зняла з балкона український прапор, який привезла зі Львова. У листі написано: “Просимо утриматися від публічних політичних висловлювань”», — повідомила Радзєйовська у твіттері.

Інститут солідарності та мужності імені Вітольда Пілєцького (Інститут Пілєцького) є польською державною установою, метою якої є вшанування пам’яті та вшанування людей, які мають заслуги перед польським народом у справі збереження пам’яті або допомоги громадянам Польщі чи польським громадянам інших національностей, які стали жертвами злочинів проти миру, людства чи воєнних злочинів у 1917–1990 роках. Інститут знаходиться у Варшаві та має філію в Берліні.


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