Нідерланди передадуть Україні ракети та комплектуючі для Patriot на 500 млн євро

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть ракети та компоненти для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Рубен Брекельманс написав у соцмережі X.

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“Україні зараз потрібно більше протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро (деталі та ракети до Patriot). Це допомагає Україні захищати себе та решту Європи від російської агресії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі та терміни постачання Брекельманс не уточнив. Раніше Нідерланди вже підтверджували готовність долучитися до співфінансування передачі додаткових батарей Patriot.