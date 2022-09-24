Нічний удар по Запоріжжю – одна людина загинула, 9 – постраждало

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.
Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.
Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.
Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.
Постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано. Одна жінка загинула.
Тим людям, які залишилися без житла, запропановано оселитися у найближчому дитячому садку.