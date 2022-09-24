Кримінал

Нічний удар по Запоріжжю – одна людина загинула, 9 – постраждало

24 Вересня 2022 08:59
18

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.

Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.

Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.

Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

Постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано. Одна жінка загинула.

Тим людям, які залишилися без житла, запропановано оселитися у найближчому дитячому садку.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
24 Вересня 2022 11:48
34

Байден обіцяє “швидку та сувору відповідь” на очікувану нову анексію українських територій
24 Вересня 2022 12:18
16

Дипломатам показали, що залишилося від Ізюма
24 Вересня 2022 11:25
19

Британська розвідка: ударами по греблях Росія не досягне військових успіхів
24 Вересня 2022 11:00
96

Російські окупанти використали на Півдні хімічну зброю
24 Вересня 2022 10:34
254

NYT: Путін відмовився здавати Херсон
Останні новини
усі новини