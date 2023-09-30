Нічний наліт “шахедів”: дрони долетіли до центру та заходу України

Безпілотники-камікадзе, запущені російською армією із Криму, долетіли до західних та центральних областей України.

Повітряна тривога була оголошена у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській областях, повідомлення про роботу ППО надходили вночі і з цих областей, і з південних регіонів України.

У Вінницькій області був приліт по об’єкту інфраструктури. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Борзов.

Місцева влада уточнює, що удар наносився по Калинівці.

Наразі йдуть масові затримки потягів, повідомляє “Укрзалізниця”.

На різні часи спізнюються дев’ять пасажирських поїздів:

351/352 Київ-Пас. – Кишинів +3:00

77/78 Одеса – Ковель +2:44

53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львів +1:26

257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп – Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта – Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса – Київ-Пас. +0:41

“На даний час рух по всіх ділянках відкритий, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем”, – повідомили в УЗ.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про «шахеди», які летіли на цілі на заході та півдні Одеської області, зокрема порти на Дунаї.

Інформація про якісь наслідки нальоту або про збиті дрони поки не надходила.