Суспільство

Нічні морози та денна відлига: прогноз погоди в Україні на завтра
3 Березня 2025 22:05
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Центральний парк Харкова / Фото: t.me/park_ua
Центральний парк Харкова / Фото: t.me/park_ua

Завтра, 4 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів, а на північному сході та сході країни вночі та вранці синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У вівторок, окрім південних областей та Закарпаття, місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Нічна температура коливатиметься від -3 °C до -2 °C, у Карпатах стовпчик термометра вночі опуститься до -8…-3 °C.

Удень повітря прогріється до +5…+10 °C, на сході країни прогнозують до 0…+5 °C.

Погодна мапа України на 4 березня / Фото: Укргідрометцентр

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