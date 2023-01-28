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Ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути у війні “абсолютної перемоги”, – RAND

28 Січня 2023 14:39
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війна, сша

В обговоренні російсько-української війни у ​​Вашингтоні все більше домінує питання, чим вона може закінчитися. Найкраще було би уникненути затяжного конфлікту. Хоча Вашингтон не може сам визначити тривалість війни, він може вжити заходів, які зроблять остаточне завершення конфлікту шляхом переговорів більш імовірним. 

Таку думку висловили експерти Американського дослідницького центру RAND Сorporation.

Автори визначають ключові перешкоди російсько-українським переговорам, наприклад, взаємний оптимізм щодо майбутнього війни та взаємний песимізм щодо наслідків миру. У «Перспективі» висвітлюються чотири політичні інструменти, які Сполучені Штати могли б використати для пом’якшення цих перешкод: уточнення планів майбутньої підтримки України, взяття зобов’язань щодо безпеки України, надання гарантій щодо нейтралітету країни та встановлення умов для послаблення санкцій для Росії.

Хоча успішні українські контрнаступи в Харкові та Херсоні восени 2022 року відновили оптимізм щодо перспектив Києва на полі бою, заява президента Росії Володимира Путіна 21 вересня про часткову мобілізацію та анексію чотирьох українських областей стала суворим нагадуванням про те, що ця війна ще дуже далека від розв’язання.

Станом на грудень 2022 року Україна мала бойовий імпульс і, можливо, зможе воювати доти, доки їй не вдасться витіснити російських військових із країни. Прихильники цієї точки зору стверджують, що ризики застосування Росією ядерної зброї або війни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) залишаться керованими.

Після того як Росію буде витіснено з України, у приголомшеної Росії не залишиться іншого вибору, окрім як залишити свого сусіда в мирі та навіть виплатити компенсацію за завдані збитки. Однак вивчення минулих воєн і пильний погляд на перебіг нинішньої свідчать, що цей оптимістичний сценарій малоймовірний.

Хоча є багато прогнозів, що війна Росії проти України триватиме. Але це також може закінчитися незабаром. Можлива зміна кремлівського режиму, розвал російської армії чи перемога України. Жоден із цих непередбачених випадків не слід виключати.


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