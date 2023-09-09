Спорт

Неймар побив рекорд Пеле за кількістю голів у збірній Бразилії

9 Вересня 2023 13:03
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футбол

Нападник збірної Бразилії з футболу Неймар став рекордсменом за кількістю голів у її складі.

Він двічі відзначився у матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року проти Болівії та довів кількість своїх голів за збірну до 79. Це на два голи більше, ніж у Пеле, якому раніше належав рекорд. На рахунку Неймара 125 матчів за збірну Бразилії, триразовий чемпіон світу Пеле провів за неї 92 гри.

До п’ятірки найкращих бомбардирів в історії збірної Бразилії також входять Роналдо (62 голи), Ромаріо (55) та Зіко (48).

Щодо відбіркового матчу, Бразилія розгромила Болівію з рахунком 5:1. Неймар забив голи на 61-й та 90+3 хвилинах, а також не реалізував пенальті на 17-й. Дубль також оформив Родріго (24, 53), автором ще одного гола став Рафінья (47). У складі збірної Болівії точний удар завдав Віктор Абрего.


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