Не можна торгуватися про питання допомоги Україні та Ізраїлю, – Білий дім

Білий дім категорично проти того, щоб питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, ставали предметом політичних розмінів у Конгресі.

Про це йдеться у заяві глави пресслужби адміністрації президента Джо Байдена.

“Політизація інтересів національної безпеки США – це явний глухий кут”, – сказано в заяві.

Білий дім вважає, що вимога компенсувати партійними поступками “задоволення основних потреб національної безпеки США, таких як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та атак російського імперіалізму”, йде всупереч із нормальним двопартійним процесом і мало б руйнівні наслідки для безпеки США та їх союзників.

Заява зроблена після пропозиції спікера Конгресу Майка Джонсона окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю та “компенсувати” ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

У заяві наголошується, що “існує тверда двопартійна згода”, що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та гуманітарна допомога цивільному населенню сектору Гази відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

“У прямих інтересах нашої національної безпеки допомогти Україні захистити суверенітет від жахливих злочинів, які скоюють російські війська проти тисяч невинних цивільних, включно з нападами на них із застосуванням іранської зброї. Ці звірства містять огидне використання згвалтувань як зброї, а також викрадення і примусову депортацію тисяч українських дітей”, – йдеться у заяві.

У заяві наголошено, що Білий дім вважає неприйнятними “політичні ігри, які поставили б під загрозу фінансування самооборони Ізраїлю” і “поставили б під сумнів прихильність США до одного з їхніх найближчих союзників”.